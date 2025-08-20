Cusco, San Martín y Ucayali lideran el impacto económico del transporte aéreo, según MEF

En el 2024, el transporte aéreo generó alrededor de 30 mil empleos directos e indirectos y aportó 0.25 % al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

El transporte aéreo en nuestro país continúa en vías de recuperación y en el 2024 contribuyó con 0.25 % a la economía nacional, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cusco, San Martín, Ucayali y Lima destacan como las regiones que han dinamizado esta actividad económica.

“Nuestras estimaciones muestran que un incremento de 10 % en los ingresos operativos eleva la tasa de crecimiento del PBI en casi medio por ciento y en 0.1 % a la PEA ocupada. Se trata de impactos muy significativos”, sostuvo el viceministro de Economía, Erick Lahura, en el marco de la instalación del Subgrupo de Conectividad Aérea, integrado por el MEF, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y representantes del sector privado.

Sobre el aporte a las economías de las regiones, el viceministro de Economía destacó el impulso a actividades conexas como hotelería, gastronomía y servicios turísticos. “Cusco, San Martín, Ucayali y Lima concentran un alto flujo de turistas nacionales e internacionales y un mayor movimiento comercial, favorecido por su ubicación estratégica como centros de conexión regional”, precisó.

“El alcance de esta actividad va más allá del transporte de pasajeros: fortalece la conectividad regional, amplía el acceso a mercados y destinos turísticos, y dinamiza sectores clave de la economía. Su efecto multiplicador impulsa nuevas oportunidades de comercio e inversión, potenciando la competitividad regional y promoviendo una diversificación productiva sostenible”, acotó Lahura.

Considerando efectos directos e indirectos asociados a la cercanía de las regiones, un aumento de 10 % en los ingresos operativos del sector podría generar un alza de 0.82 % en el crecimiento del PBI regional y 0.24 % en la PEA ocupada, equivalente a 42 mil empleos adicionales.

Cabe señalar que, según la International Air Transport Association (IATA), la actividad aérea nacional aportó directamente 0.4 % del PBI en 2023 y generó más de 36 mil empleos.