Cusco será el epicentro del turismo mundial al acoger el 84º Congreso de Skål International: ¿Cuándo se realizará?

La capital histórica del Perú ha sido elegida para albergar el 84.º Congreso Mundial de Skål International, la red global de profesionales del turismo, que se celebrará del 25 al 30 de septiembre de 2025. Este evento no solo representa la primera vez que la organización se reúne en Perú, sino que también marca el regreso del congreso a Sudamérica después de casi 30 años, consolidando a Cusco como un escenario global para la hospitalidad y la innovación turística.

Se proyecta que el congreso genere un impacto económico y mediático, beneficiando directamente a toda la cadena de valor del turismo local, incluyendo hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportistas y artesanos.

"Recibir a la familia Skål en la cuna del Imperio Inca es un honor y una gran responsabilidad", afirmó María del Pilar Salas, presidenta de Skål International Cusco. "Este congreso reafirma a Cusco como destino líder y proyecta al Perú como país de hospitalidad, cultura viva y turismo de clase mundial”.

Una agenda global para el Turismo

El congreso reunirá a autoridades, empresarios, gremios y expertos para debatir los desafíos más urgentes del sector en paneles, sesiones de negocios B2B y encuentros de networking. Los temas centrales que marcarán la agenda incluyen:

Turismo sostenible y regenerativo.

La digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial en la experiencia del viajero.

Conectividad aérea y terrestre para destinos emergentes.

Estrategias para fortalecer la resiliencia del turismo frente a crisis globales.

Diversificación de productos y mercados.

Eventos simbólicos en el Skål International

El congreso tendrá momentos de gran simbolismo. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 26 de septiembre en la Explanada del Qorikancha, donde se realizará el tradicional Paseo de Banderas como símbolo de unidad entre las naciones participantes.

Además, el 27 de septiembre se conmemorará en el marco del evento el Día Mundial del Turismo, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para reflexionar sobre el impacto del sector. Uno de los puntos culminantes será la entrega de los Premios de Turismo Sostenible de Skål International, reconocidos mundialmente por su alianza con UN Tourism (anteriormente OMT), que desde 1984 visibilizan proyectos que generan beneficios tangibles en comunidades locales.

La realización de este congreso responde a la estrategia de captación de eventos de alto impacto de Promperú, que busca impulsar el turismo de reuniones en el país y fortalecer su presencia como un actor clave en la industria regional.