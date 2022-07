Hasta el viernes se ofrecerán varias ofertas por internet por Cyber Wow.

Desde hoy hasta el viernes 8 de julio, las tiendas virtuales ofrecen las mejores ofertas por el Cyber Wow, con el objetivo de activar la economía. Durante este tiempo, los consumidores encontrarán descuentos en distintos rubros.

Por ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio algunas recomendaciones sobre los ‘patrones oscuros’ o aquellas estrategias que usan los negocios para influir en la compra del consumidor.

¿Qué son los patrones oscuros?

En cualquier página de ventas que navegamos solemos encontrar frases como ¡Date prisa!, ¡Queda poco tiempo!, ¡no lo dejes ir!, como método para creer que no habrá una nueva oportunidad y que es el momento perfecto para comprar.

Dichas frases son conocidas como las señales de urgencia o avisos de oferta que utilizan un reloj de cuenta regresiva para presionar la compra. Pero no es la única estrategia, algunas páginas obligan a registrarse al cliente para continuar el proceso de compra, lo que también lo expone a estar incluido en una base de datos para que puedan informarle sobre otras promociones a futuro.

Otro error en el que caen las empresas y que están prohibidas es el agregar productos o servicios no solicitados en la compra; además de colocar testimonios de origen incierto que puedan atraernos para la compra.

¿Qué debemos hacer para hacer compras eficientes?

Indecopi recomendó a los consumidores que, antes de hacer cualquier compra por internet, se debe elegir una página confiable, para ello no se debe conectar a una red pública, y se debe revisar la barra de direcciones para verificar que la web sea correcta.

Además, pidió tener cuidado con ingresar nuestros datos personales, como contraseñas, números de tarjeta, etc. Antes de realizar cualquier pago, revisar que el producto o servicio sea el correcto, al igual que el precio sea el mismo que el ofertado en la página web.

Revisar la política de cookies que estas páginas web aplican, no acepte sin antes leerlas. Recuerde que tiene derecho de autorizar o no el uso de sus datos personales. Además, tomar en cuenta que los proveedores no pueden cargar el costo de otros servicios o productos que no haya escogido.

Reportes sobre comercio electrónico

Desde marzo del 2020 al 05 de junio de 2022, se identificó un total de 89,205 reportes en el sector de comercio electrónico, donde el 35% (31,126) de estos fueron del rubro ‘Tiendas por departamento’, siendo las conductas más reportadas: No entrega del producto o prestación del servicio con 38,754 reportes (43%), no reembolso solicitado con 14,268 reportes (16%) y anulación de compra o pedido con 7,256 reportes (8%).