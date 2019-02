Cobros permitidos

Ningún colegio particular puede condicionar la matrícula de los estudiantes a la compra de útiles, uniformes o pagos por concepto de Apafa, cuotas extraordinarias o adelanto de pensiones. Además, solo hay tres conceptos que son obligatorios de pago en colegios privados: Cuota de ingreso (por única vez, cuando el alumno ingrese al centro educativo); Matrícula (pago anual que no debe ser mayor a la pensión); y Pensión mensual (que no puede ser cobrada de forma adelantada).

Los colegios solo podrán requerir el pago de cuotas extraordinarias a los padres de familia, siempre y cuando cuenten con la autorización del Ministerio de Educación.