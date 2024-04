Día de la Madre: comerciantes de Mesa Redonda esperan mantener ventas similares al del 2023

No hay esperanza de recuperación económica con esta campaña, pero al menos esperan no retroceder y facturar US$ 18 millones diarios como ocurrió el año anterior.

Los comerciantes de Mesa Redonda no esperan grandes ventas en esta campaña del Día de la Madre, pero al menos consideran que no retrocederán más que el 2023, cuando cayeron 30 % con respecto al 2022. Y es que, a pesar de los primeros resultados del 2024, donde la economía peruana manifiesta un ligero crecimiento en el primer bimestre, la recuperación de los ingresos de los peruanos todavía no es suficiente para observar una mejor dinámica en las compras. Según Román Nazario, calculan una venta diaria de US$ 18 millones para alcanzar lo facturado el 2023. Por ahora, la campaña mayorista que inició en la quincena de marzo se mantiene tibia; aunque con mayor dinamismo de sus clientes del sur. “Este año se ha recuperado bastante la región sur, porque el año pasado tuvimos una ausencia de Puno, Arequipa, Juliaca, etc. Este año sí hemos recuperado la presencia y la cuota del norte se mantiene baja porque ellos no se han rehabilitado de las lluvias y las inundaciones; además, hubo incendios en los mercados centrales de Piura y Trujillo”, detalló. Pese a esto, esperan que con la campaña minorista alcancen las cifras del 2023. La campaña del Día de la Madre representa el 30 % de las ventas totales en un año, esta y la de Navidad son las más importantes para los comerciantes.

Podcast recomendado MARGINAL | 187 | La pobreza en el Perú en 2024 Después de que por fin el ministro de Economía y Finanzas aceptara que estábamos en recesión, se comenzó a hablar de cuáles serían las medidas que aplicaría el gobierno para recuperar la economía. Bueno, todos menos él, que se la pasa anunciando grandes inversiones públicas, pero casi nada más

Marginal | podcast MARGINAL | 187 | La pobreza en el Perú en 2024

Maritza Saenz Redactora Soy periodista hace 10 años, tengo una maestría en Solución de Conflictos y especializaciones en política y en finanzas. Ahora escribo de economía en RPP. Fan de Sailor Moon.