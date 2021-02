En enero del año pasado la importación de chocolates sumó US$ 3.4 millones. | Fuente: Andina

Uno de los regalos más comunes del Día de San Valentín son los chocolates, los cuales son incrementaron su exportación en 42% en el último mes, según informa el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Estas importaciones alcanzaron un valor de US$ 4.9 millones durante enero, cifra más alta que la registrada en el 2020.

Según Idexcam, en enero del 2020 la importación de chocolates sumó unos US$ 3.4 millones.



La razón de este incremento no es solo el próximo día de los enamorados, sino también la mayor demanda de productos azucarados registrada durante el confinamiento.

Cabe mencionar que entre enero y diciembre del 2020, en medio de la crisis económica, las importaciones de chocolates retrocedieron 11.4%, sumando un total de US$ 36.2 millones.

¿De dónde se importa?

Los principales proveedores de chocolates al mercado peruano son:

- Singapur, al cual se le compra un valor de US$ 1.2 millones

- Países Bajos con US$ 792,322

- Brasil con US$ 787,567

- Estados Unidos con de US$ 403,164

NUESTROS PODCAST

INFORMES RPP: Compras por Internet: la tendencia en la segunda ola