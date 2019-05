El 72.6% (11 millones 985 mil 400) de las población ocupada del país tiene un seguro de salud -sea público o privado y el 27.4% (4 millones 524 mil 200) no contó con un seguro de salud. | Fuente: ANDINA

En el Perú existen 16 millones 776 mil 500 trabajadores (as), tanto en los sectores formal e informal. De ese total más de la mitad son varones y el resto son mujeres, según información proporcionada por el INEI.

Perfil de los trabajadores

Más de 13 millones de personas laboran en las ciudades mientras que unos 3 millones en el campo. La mayoría de la población ocupada son jóvenes de entre 25 y 44 años.

De acuerdo con el último informe del INEI, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú laboran en medio de la informalidad, es decir, sin beneficios. No reciben las dos gratificaciones de julio y diciembre, no tienen seguro de salud, no les depositan la CTS, y no tendrán una pensión por jubilación. La informalidad latente en el país afecta más a las mujeres que a los varones, y a los jóvenes menores de 25 años.



Si eres parte de la masa laboral que mueve la economía de este país, debes tener presente cuáles son tus derechos laborales.

1. Remuneración Mínima Vital (RMV). El sueldo mensual que reciben los trabajadores (as) no puede ser menor a S/ 930.

2. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este depósito se realiza dos veces al año, en mayo y noviembre. La CTS hace las veces de un seguro de desempleo, el cual se activa cuando termina la relación laboral.

El depósito equivale a una remuneración por cada año de servicios. Los trabajadores pueden retirar el 100% del excedente a seis sueldos depositados en la cuenta de CTS.

3. Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Los empleadores efectúan estos otros depósitos en julio y diciembre, por Fiestas Patrias y Navidad. El monto es equivalente a una remuneración mensual.

4. Descanso vacacional. En el Perú los trabajadores (as) formales tienen 30 días de vacaciones por año laborado. Según la última modificación a esta norma, los trabajadores (as) pueden usar sus primeros 15 días de descanso tomando de 7 y 8 días calendario consecutivos (contando sábado y domingo). Los 15 días restantes pueden fraccionarse hasta en un mínimo 1 día calendario (sin contar fines de semana).

5. Asignación Familiar. Este monto se entrega a aquellas personas con hijos menores de 24 años. El monto equivalente al 10% de la RMV (930 soles), es decir 93 soles.

6. Seguro de Vida. Aquellos trabajadores (as) con 4 años de servicios tienen derecho a un seguro de vida por muerte natural o accidente, invalidez total y permanente, que cubra a sus beneficiarios, hijos u otros familiares.