Donald Trump critica a la ONU por ineficacia ante guerras y migración: "Escriben declaraciones que no aplican"

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la efectividad y utilidad de la organización internacional, a la que acusó de ser un organismo inoperante que no le ayudó a poner fin a diversas guerras en el mundo.

Desde el inicio, su discurso estuvo marcado por un tono desafiante, incluso antes de abordar los temas de fondo. Un fallo técnico con el teleprompter provocó su descontento. "No me importa hacer este discurso sin teleprompter, porque no está funcionando...", dijo Trump. "Lo único que puedo decir es que quien esté operando este teleprompter está en grandes problemas".

La crítica central de Trump se enfocó en la supuesta ineficacia de la ONU para resolver conflictos globales. "Las Naciones Unidas tienen un tremendísimo potencial, pero lo único que hacen es escribir declaraciones que no aplica. Así no se resuelven las guerras", sentenció. En contraste, presumió de sus propios logros, afirmando haber terminado con siete guerras que "se decían que nunca acabarían" en solo siete meses, mencionando conflictos como los de Ruanda, entre Pakistán y la India, y entre Armenia y Azerbaiyán. Subrayó la falta de colaboración por parte del organismo, declarando: "Nunca recibí ni una llamada de la ONU para lograr esos acuerdos".

Otra de las críticas fue la gestión de la inmigración. Trump acusó directamente a la ONU de fomentar la inmigración ilegal a través de su ayuda a los refugiados. Al mismo tiempo, se jactó de su política de cierre de fronteras en el sur de EE.UU. y lanzó una advertencia a Europa por su enfoque de fronteras abiertas. "Es hora de que acabe ese experimento de las fronteras abiertas. Hemos de terminar con ello. Vuestros países se van al infierno", afirmó.

La cruzada energética: Combustibles fósiles vs. Renovables

La política energética fue otro de los puntos clave, reflejando una clara priorización de los combustibles fósiles sobre el sector renovable. Bajo el lema "drill, baby, drill" ("perforar, cariño, perforar"), Trump ha respaldado explícitamente la expansión del petróleo y el gas, llegando a reautorizar perforaciones en áreas del Atlántico y el Pacífico que habían sido restringidas por la administración anterior. En su discurso, también criticó a los países de la OTAN por comprar energía a Rusia mientras ayudan a Ucrania, calificando la situación como "una vergüenza".

La administración Trump ha lanzado una ofensiva regulatoria y fiscal contra las energías limpias, revirtiendo incentivos clave como los de la "Inflation Reduction Act (IRA)" impulsada por el gobierno de Joe Biden. En julio, Trump emitió una orden ejecutiva para eliminar la "distorsión" del mercado causada por subsidios a fuentes que calificó de "no confiables", como la eólica y la solar. Estas medidas han generado un panorama de "incertidumbre" y "volatilidad" que ha paralizado proyectos y puesto en duda la viabilidad de futuras inversiones.

El impacto de esta política es global. Un análisis estima que las medidas de Trump podrían reducir en más de la mitad el ritmo de descarbonización de EE.UU. en los próximos 15 años. Además, un informe de la Universidad de Princeton calcula una reducción de la inversión en generación de electricidad y combustibles limpios de unos 500.000 millones de dólares entre 2025 y 2035.

Empresas extranjeras, incluidas las españolas, ya sienten los efectos: la filial de Iberdrola, Avangrid, afronta la posible cancelación de dos parques eólicos marinos, y Acciona Energía paralizó proyectos en Texas. La danesa Orsted incluso ha demandado al gobierno estadounidense por la paralización de un parque eólico.

Otras voces en la Asamblea

El discurso de Trump contrastó marcadamente con el de otros líderes. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien intervino antes que Trump, arremetió contra el autoritarismo en una crítica velada al exmandatario estadounidense. Lula defendió la vía negociada para Ucrania, pidió el reconocimiento de Palestina como Estado y calificó la situación en Gaza como un "genocidio".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pareció responder a las críticas sobre la relevancia de la organización. Guterres admitió que los principios fundacionales de la ONU están "en peligro" en una "era de perturbaciones imprudentes". Sin embargo, defendió el multilateralismo como la única salida. "La cooperación internacional no es ingenuidad. Es pragmatismo con los pies en la tierra", remarcó, añadiendo que en un mundo con amenazas transfronterizas, "el aislamiento es una ilusión".