¿Donald Trump hunde al dólar? La moneda cierra la semana en S/ 3.55 en Perú: estas son las razones detrás

El actual retroceso del tipo de cambio del dólar ha generado interés y debate en la economía peruana. Para entender las razones detrás de esta tendencia y sus implicaciones, Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN, se presentó en Economía Para Todos por RPP y ofreció un análisis detallado sobre los factores externos e internos que influyen en la cotización de la divisa estadounidense.

Incertidumbre en EE. UU. y el enfrentamiento entre Trump y Powell

La principal causa de la debilidad del dólar radica en la incertidumbre económica de Estados Unidos. Según Guillén, la economía estadounidense muestra signos de debilitamiento, con índices de recesión y una inflación persistente. Esta inflación se ve agravada por el encarecimiento del petróleo debido a los conflictos en Medio Oriente, que eleva los costos de transporte e insumos.

Un punto central de esta incertidumbre es la tensión entre Donald Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Trump, con una postura más pro-empresarial, busca que Powell baje las tasas de referencia o de interés para reactivar la economía y abaratar los créditos. Sin embargo, Powell, en su rol de órgano independiente, se niega a ceder, argumentando la necesidad de vigilar la inflación.

Bajar las tasas prematuramente, explicó Guillén, podría generar estanflación (inflación y recesión), un escenario que la Fed busca evitar a toda costa. La vaún se mantiene por encima del 2 % considerado su rango ideal, siendo exacerbada por el alto precio del petróleo.

La posibilidad de una salida anticipada de Jerome Powell –cuyo periodo finaliza en mayo de 2026, pero se especula podría dejar el cargo entre octubre y noviembre de este año– podría afectar negativamente el tipo de cambio. Guillén advierte que Powell es una figura que aporta solidez y confianza al mercado, y su reemplazo por alguien que pudiera ser manipulado por Trump enviaría malas señales.

Oportunidad de compra de dólares en Perú

La economía peruana es sensible a lo que ocurre en Estados Unidos. El profesor Guillén señala que el nivel actual del dólar, el más bajo en los últimos 5 años, representa una oportunidad para comprar dólares. Aclara que la fortaleza del sol no se debe a factores internos, y que la economía peruana probablemente no soportará una apreciación tan marcada a largo plazo.

Mirando hacia el futuro, el especialista proyecta que en abril del próximo año, con las elecciones generales, se podría observar un escenario diferente. Históricamente, las elecciones en Perú, especialmente cuando hay candidatos que polarizan o generan incertidumbre, provocan una fuga de capitales y un incremento en el tipo de cambio, como se vio durante el periodo de Pedro Castillo, cuando el dólar superó los S/ 4.

Solo durante la elección de PPK, el dólar bajó y la bolsa subió, un caso atípico. La tendencia del tipo de cambio, enfatiza Guillén, dependerá en gran medida de los perfiles de los candidatos que compitan.

El rol del Banco Central de Reserva (BCR)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) juega un papel fundamental en amortiguar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, tanto al alza como a la baja. Si bien la situación actual responde principalmente a factores externos, la mano indirecta del BCR se hace presente.

Guillén explicó que el BCR tiene diversas estrategias para intervenir, como bajar tasas de interés para impulsar el tipo de cambio, comprar dólares directamente o ajustar los encajes. El objetivo es evitar que el dólar caiga a niveles insostenibles, como S/ 2, lo que perjudicaría gravemente las exportaciones, especialmente a los agroindustriales, que son grandes generadores de empleo.

Perú es uno de los países con menor volatilidad cambiaria en América Latina, un logro reconocido y atribuido a la gestión de Julio Velarde, dado que somos una economía muy dolarizada y no podemos permitir saltos drásticos como los observados en otros países de la región.