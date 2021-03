Por día se estima que el carguero está bloqueando el paso de bienes con un valor de US$ 9,600 millones. | Fuente: Autoridad del Canal de Suez

El Ever Given, un gigantesco carguero encallado en el canal de Suez (Egipto), está generando pérdidas de US$ 400 millones por hora a la economía global, según estima la revista Lloyd's List.

El incidente, ocurrido el martes pasado, está bloqueando totalmente el tránsito en ambos sentidos en la vía de comercio marítimo clave para el suministro de materias primas y petróleo entre Europa y Asia, por lo que ya se pueden reportar cuantiosas perdidas.

Hasta ayer, jueves 25 de marzo, se proyectó que estaban retenidas mercancías por un valor de US$ 29,000 millones, teniendo en cuenta que son más de 200 embarcaciones esperando para transitar por la vía fluvial.

Los calculos de Lloyd's List se basan en el valor de las mercancías que se transportan por barco a lo largo del canal todos los días. Se estima que los bienes que viajan hacia el oeste por día tienen un costo de US$ 5,100 millones, y los que van al este, de US$ 4,500 millones.

Por día se estima que se está bloqueando el paso de bienes con un valor de US$ 9,600 millones, incluidos alimentos y petróleo. Según el analista senior de carga de Vortexa, Arthur Richier, podrían verse afectados 13 millones de barriles de crudo de 10 petroleros.



Cabe indicar que a través del canal de Suez transita alrededor del 30% del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12% del comercio global de mercancías.