El precio del oro baja más del 5 %, la mayor caída en un lustro: ¿A qué se debe?

El precio del oro, uno de los activos refugio en momentos de incertidumbre, baja más del 5 %, su mayor descenso en un lustro, aunque ha llegado a caer más del 6 %, el retroceso más acusado desde 2013.

A las 16.15 GMT, la onza de oro se cambiaba a 4.132,18 dólares, 224,12 dólares menos que al cierre de la víspera, equivalentes a una depreciación del 5.14 %.

De mantenerse este descenso al concluir la sesión, se convertiría en la mayor caída desde el 11 de agosto de 2020, cuando perdió el 5.69 %.

Cotización mínima

Durante la jornada, el metal dorado ha registrado una cotización mínima de 4.082,03 dólares, que implicaba una depreciación del 6.3 %, la mayor bajada en una sesión desde abril de 2013 si termina así el día, según datos de Bloomberg.

Máximo el pasado el viernes

La bajada del oro se produce después de que el pasado viernes llegara a alcanzar un máximo histórico durante la sesión: 4.379,93 dólares por onza.

El oro empezó la jornada con pequeñas ganancias, pero incurrió en pérdidas a partir de la madrugada en Europa y acentuó su caída en las primeras horas de la mañana, tendencia que continuó con el arranque de la negociación en el mercado estadounidense.

Una subida acumulada este año del 57 %

A pesar de este descenso, en lo que va de año el precio del oro registra una subida del 57 %.

Para el analista de mercados Manuel Pinto, la bajada del oro está relacionada con que «la demanda de metales preciosos como refugio se ha enfriado un poco, ya que el presidente estadounidense Donald Trump y Xi Jinping de China se reunirán la próxima semana para resolver sus diferencias comerciales».

Además, ha finalizado «una ola de compras estacionales en India», que ha generado «una oleada de ventas en el oro».

Fortalecimiento del dólar

En su opinión, «tampoco ha ayudado el fortalecimiento del dólar, que ha encarecido los metales preciosos para los compradores globales, y la incertidumbre sobre el posicionamiento de los inversores debido al cierre del gobierno estadounidense».

Según el jefe de estrategias de mercado de la gestora Ostrum AM, Axel Botte, algunos participantes en el mercado creen que la subida del metal precioso puede haberse vuelto excesiva.

En paralelo al oro, el precio de la plata baja un 7,5 % en la sesión y ronda los 48,5 dólares por onza.