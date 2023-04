Un 35% de empresas aseguran haber reducido los niveles de producción. | Fuente: Andina

En los primeros meses de este 2023 los resultados negativos para el sector industrial continúa pues ocho de cada 10 empresas no logró superar las ventas que tuvo hace un año, según la Encuesta de Opinión Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Ante esto, un 35% de empresas aseguran haber reducido los niveles de producción y un 48% han mantenido esta igual.

De acuerdo con el sondeo de la SNI, este resultado se da en un contexto de menor demanda de producto, incertidumbre política y económica y la insuficiencia de liquidez.

"El tema de las paralizaciones constantes, la conflictividad social, la incertidumbre a la que estamos sometidos todos los peruanos ha hecho que la demanda baje tremendamente, los empresarios no tienen a quien vender. Si a eso le sumamos la falta de liquidez, que no se veía hace tiempo, es un problema gravísimo", señaló Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI.

Este panorama lleva a que las empresas proyecten menos inversiones y contrataciones de personal, pero ¿cuánto se reducirán?

La SNI indica que un 73% de empresas no tiene previsto contratar más trabajadores durante los próximos seis meses, es decir, siete de cada 10 empresas no crearían más empleos.

Los encuestados precisan que no se piensa contratar más mano de obra por el menor volumen de producción y ventas no acredita la necesidad de contratar más trabajadores, sumado a que no hay suficiente presupuesto para hacerlo, entre otros motivos.

Asimismo, un 60% de negocios indica que no está proyectando realizar inversiones en los siguientes seis meses, solo un 40% continuaría con sus inversiones.

Para un menor plazo, en los próximos tres meses, un 58% de empresas no tiene previsto realizar inversiones y un 69% no contratará más personal.