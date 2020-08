En el Perú alrededor de 6 millones 720 mil personas perdieron sus empleos entre abril y junio, según el INEI. | Fuente: AFP

Alrededor del 51% de peruanos que viven en el exterior se habrían visto afectados laboralmente debido a la pandemia de COVID-19, según un informe elaborado por la Asociación “Escucha al Perú”.

El estudio, realizado con la agencia Pacific Edelman Affiliate, señala que los peruanos migrantes más afectados, en términos de empleo, estarían en países como Chile y Argentina.

La economía del 50% de los 3 millones de peruanos residentes en el extranjero se habría visto afectada negativamente.

Actualmente el 55% de los encuestados son empleados dependientes, un 17% son microempresarios o trabajadores independientes, y un 11% afirma no tener trabajo.

La encuesta indica que la mayoría (20%) tiene ingresos mensuales de entre US$ 1,001 y US$ 2,000, y un 14% gana más de US$2,000, pero menos de US$3,000. Solo un 19% percibe más de US$ 3,000 al mes.

Mientras que, un 11% de los peruanos en el exterior no percibe ingresos actualmente.

Los peruanos en el exterior que reciben menos dinero por sus labores se encuentran en Argentina. Mientras que, los que perciben más dinero viven en Estados Unidos.

De 482 casos estudiados, solo un 24% envía remesas mensuales. Un 48% afirma no enviar dinero a sus familiares en el Perú.