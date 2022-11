Enel confirma su salida de Perú desde el 2023 y anuncia la venta de sus operaciones

Ya hay interesados en adquirir la operación, la cual podría terminar el próximo año.

El grupo italiano Enel, productor y distribuidor de energía eléctrica y de gas, anunció que en 2023 saldrá de Perú, Argentina y Rumanía, con lo cual confirma su salida del mercado peruano.

Según explicaron representantes de Enel, que este año vendió todos sus activos de generación de electricidad en Rusia, ya hay interesados en adquirir la operación, la cual podría terminar el próximo año.

"La razón de la venta es que hemos alcanzado una posición estable de crecimiento. No podemos invertir mucho más en el país por diversas razones, por lo tanto, no es un juicio sobre si nos gusta o no Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer ahí y no hay mucho más que hacer comparado con otros lugares", explicó el CEO de Enel, Francesco Starace.

Salida de Argentina

En Argentina, dos de las subsidiarias de Enel confirmaron la decisión del grupo italiano de desinvertir en el país suramericano, donde controla una de las principales distribuidoras de electricidad y varias generadoras.

Tanto la distribuidora Edesur como la generadora Enel Generación Costanera enviaron notas a la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados en Argentina) para confirmar que este martes Enel presentó un plan estratégico para el periodo 2023-2025.

Ese plan, según refieren sus subsidiarias, incluye, como parte de su proceso de transición energética, "la intención de desinvertir en ciertos activos de su propiedad, entre los cuales hizo referencia a Argentina".