Elevarán tasa de interés en Estados Unidos. | Fuente: Andina

En los próximos días se realizará la séptima alza de la tasa de interés Estados Unidos en este año, anunciaron los responsables de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

El ajuste será de 50 puntos básicos más con ello la tasa a corto plazo alcanzará un rango de 5% a 5.25% para el cierre del 2023.

Con esto se calcula el Banco Central podría aumentar la tasa en tres cuartos de puntos adicionales y las dejara en ese nivel hasta que termina el próximo año.

Recordemos que la Reserva Federal aplica el alza en la tasa de interés como estrategia para controlar la inflación en Estados Unidos, aunque el Banco Central estadounidense anunció este miércoles un ajuste menor comparado con los cuatro previos si la inflación comienza a caer se realizarán más modificaciones.

La FED subió su tasa de referencia medio punto porcentual a un rango de 4.25% a 4.5 %, su mayor nivel en 15 años. El ajuste fue menos que los tres anteriores dónde se reajustó tres cuartos de punto porcentual, estos cambios ocasionarán mayores costos a consumidores y empresas que realizan préstamos y no se descarta el riesgo a una posible recesión.

Tal parece que las estrategias aplicadas por los funcionarios de la reserva federal están teniendo frutos en el control del alza de precios considerado el peor en las últimas cuatro décadas. Por ejemplo, el promedio a nivel nacional del litro de gasolina normal, por ejemplo, ha caído de US$ 1.32 en junio a US$ 0.84 (un galón estaba en US$ 5 y pasó a US$ 3.21).

También bajaron los servicios, desde los hoteles a las tarifas aéreas y el alquiler de coches.