¡Otra multa para Mapfre! Pagará más de S/ 267,000 por discriminar a personas mayores de 85 años en seguros de viaje: ¿Qué pasó?

Mapfre es multada con 50 UIT (equivalente a S/ 267,500) por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi. La sanción se debe a la discriminación de personas mayores de 85 años en la contratación de cinco de sus seguros de viaje, al considerar que la exclusión carecía de sustento técnico objetivo y razonable.

Según la Resolución 2256-2025/SPC-Indecopi, el Colegiado determinó que la aseguradora aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, lo que vulnera el derecho de los consumidores a no ser discriminados. La denuncia fue presentada por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor.

Durante el procedimiento, Mapfre no logró demostrar que la exclusión estuviera respaldada por una evaluación técnica individualizada, proporcional y necesaria. Ante esta falta de justificación, Indecopi, además de la multa, ha dispuesto medidas correctivas significativas:

Mapfre deberá elaborar un nuevo seguro de viaje que incluya a las personas mayores de 85 años, cumpliendo con los lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La empresa deberá presentar ante la SBS la documentación correspondiente para la comercialización de dicho seguro.

Asimismo, Mapfre tendrá que reportar trimestralmente a la Comisión de Protección del Consumidor N°1 del Indecopi los avances de esta medida, hasta que el producto esté disponible en el mercado.