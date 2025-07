Le robaron el celular y terminó endeudado: Indecopi multa a Scotiabank por más de S/ 280 mil por operaciones no reconocidas

Las multas corresponden a dos casos en los que los clientes terminaron endeudados por operaciones que no autorizaron. Además, Scotiabank fue responsabilizado por no implementar medidas de seguridad para proteger a uno de ellos, pese a que había denunciado el robo de su celular antes de que se realizaran las transacciones no reconocidas.

Scotiabank Perú S.A.A. fue sancionado por el Indecopi con 52.92 UIT, equivalente a S/ 283 122, al determinarse su responsabilidad en prácticas que vulneraron los derechos de dos de sus clientes: la atribución indebida de préstamos y la ejecución de operaciones no reconocidas. ¿Qué pasó? En el primer caso, el cliente de la entidad financiera sufrió el robo de su celular en setiembre del 2022, e inmediatamente bloqueó su línea telefónica, así como el aplicativo del banco y sus cuentas bancarias. Sin embargo, días después, Scotiabank envió una notificación a su domicilio sobre el cronograma de pagos de un crédito supuestamente otorgado a su persona. El préstamo fue solicitado a través del aplicativo móvil, por la suma de S/ 33, 700 y fue desembolsado en una cuenta de ahorros Bfree que tampoco fue solicitada por el consumidor. El banco también fue responsabilizado por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes para evitar la ejecución de cuatro operaciones no reconocidas, por un monto total de S/ 17 000. Por estos hechos, Scotiabank recibió una multa de 30.09 UIT. Además, como parte de las medidas correctivas, el Indecopi ordenó al banco anular tanto el préstamo como la cuenta Bfree. En el segundo caso, se identificó que el banco atribuyó indebidamente un préstamo de S/ 100, 000 a un usuario y no activó alerta alguna en sus sistemas de monitoreo cuando se realizó una operación de S/ 20,000 con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante, pese a que no guardaba relación con su comportamiento habitual de consumo. Esta omisión originó que dicha operación y una adicional por S/ 17,000 se cargaran en el referido producto financiero. Asimismo, se verificó que el banco tampoco cumplió con brindar toda la información solicitada por el cliente afectado. Por estas infracciones, Scotiabank fue sancionado con 22.83 UIT y se le ordenó, entre otras medidas, que anule el préstamo asignado sin autorización. El Indecopi precisó que la decisión en ambos casos corresponde a la segunda y última instancia administrativa. Sencillo y al Bolsillo EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE ¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda. Leer más Compartir Sencillo y al Bolsillo Share 00:00 · 00:00