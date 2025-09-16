¿Te cancelaron el concierto de Luis Fonsi o Foreigner? Indecopi ordena reembolsos a productora

La empresa productora Total Entertainment S.A.C. ha sido ordenada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a devolver el dinero de las entradas de los conciertos cancelados de “Foreigner Tour 2025” y “Luis Fonsi – 25 años Tour”. La medida busca garantizar que todos los consumidores afectados reciban su reembolso de manera oportuna.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte del Indecopi emitió una medida cautelar que exige a la empresa atender de inmediato todas las solicitudes de reembolso de los usuarios. Según la disposición, los pagos deberán hacerse efectivos en un plazo no mayor a quince días hábiles desde la presentación de cada solicitud.

Además, la productora tiene la obligación de publicar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un comunicado en su sitio web, redes sociales y, si es necesario, en diarios de circulación nacional. Este comunicado deberá informar detalladamente sobre el proceso de devolución del dinero para los eventos cancelados, que estaban previstos para el 2 de mayo de 2025 (Foreigner) y el 29 de agosto de 2025 (Luis Fonsi).

Proceso sancionador en marcha

Paralelamente a la medida cautelar, la Secretaría Técnica ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra Total Entertainment S.A.C.. Esta acción se debe a que la empresa no habría concretado las devoluciones de las entradas ni habría brindado información suficiente y veraz sobre el proceso.

Específicamente, se detectó que los consumidores del concierto de Luis Fonsi no fueron informados a tiempo sobre la cancelación del evento ni sobre cómo solicitar la devolución de su dinero. En caso de que se determine su responsabilidad, la empresa podría enfrentar multas de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2 407 500, además de medidas correctivas a favor de los afectados, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Posibles multas por incumplimiento

La medida cautelar también incluye una prohibición para que la empresa retire los fondos destinados a las devoluciones que se encuentran en poder de las empresas de venta de entradas (ticketeras). La compañía también deberá informar periódicamente a la Comisión sobre el avance de los reembolsos.

Si Total Entertainment S.A.C. no cumple con el mandato cautelar, el Indecopi podría imponer multas coercitivas que, en caso de persistir la desobediencia, podrían duplicarse sucesivamente hasta alcanzar las 200 UIT.