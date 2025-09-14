Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Indecopi evalúa si se mantienen medidas compensatorias impuestas a importaciones de biodiésel argentino

Indecopi es una institución que defiende los derechos de los consumidores y vela por el buen funcionamiento del mercado, sancionando los actos de engaño y competencia desleal en el sector empresarial.
Indecopi es una institución que defiende los derechos de los consumidores y vela por el buen funcionamiento del mercado, sancionando los actos de engaño y competencia desleal en el sector empresarial. | Fuente: Indecopi
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Indecopi explicó que estos derechos compensatorios se aplican desde el 2016, luego de comprobarse que el biodiésel argentino ingresaba al Perú con subsidios otorgados por su propio Gobierno, afectando a la producción nacional.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi inició un procedimiento de examen, conocido como “sunset review”, para determinar si corresponde mantener vigentes los derechos compensatorios (sobretasas) aplicados a las importaciones de biodiésel puro (B100) provenientes de Argentina.

En un comunicado, el Indecopi explicó que estos derechos se aplican desde el 2016, luego de comprobarse que el biodiésel argentino ingresaba al Perú con subsidios otorgados por su propio Gobierno, afectando a la producción nacional. “En 2021, dichas medidas se renovaron por cinco años más y ahora corresponde evaluar si deben seguir vigentes por un periodo adicional”, indicó. 

El procedimiento de examen se inició a pedido de las empresas productoras peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., las cuales sostienen que, de levantarse los derechos compensatorios, podrían reanudarse las importaciones de biodiésel argentino a precios subvencionados, afectando la situación económica de la rama de producción nacional.

Indecopi detalló que, de manera preliminar, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias halló indicios de que en la industria argentina se mantiene un esquema de intervención estatal que permite a las productoras de biodiésel vender a precios fijados por su Gobierno, generándoles un beneficio económico. 

“Además, el análisis reciente muestra que las productoras peruanas han enfrentado reducciones en producción, ventas y participación de mercado, así como rentabilidad negativa, lo que las hace vulnerables ante un posible reingreso de importaciones de biodiesel argentino a precios subvencionados”, remarcó. 

Bajo ese escenario, el organismo público añadió que, a través de la Resolución N° 133-2025/CDB-INDECOPI, la Comisión de Dumping inició el procedimiento de examen y ordenó que los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel argentino se sigan aplicando mientras dure el procedimiento, a fin de proteger a la industria nacional de un posible daño a causa de tales importaciones.

Te recomendamos

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Indecopi Importaciones Biodiésel argentino Aranceles

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA