Indecopi evalúa si se mantienen medidas compensatorias impuestas a importaciones de biodiésel argentino

El Indecopi explicó que estos derechos compensatorios se aplican desde el 2016, luego de comprobarse que el biodiésel argentino ingresaba al Perú con subsidios otorgados por su propio Gobierno, afectando a la producción nacional.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi inició un procedimiento de examen, conocido como “sunset review”, para determinar si corresponde mantener vigentes los derechos compensatorios (sobretasas) aplicados a las importaciones de biodiésel puro (B100) provenientes de Argentina.



En un comunicado, el Indecopi explicó que estos derechos se aplican desde el 2016, luego de comprobarse que el biodiésel argentino ingresaba al Perú con subsidios otorgados por su propio Gobierno, afectando a la producción nacional. “En 2021, dichas medidas se renovaron por cinco años más y ahora corresponde evaluar si deben seguir vigentes por un periodo adicional”, indicó.



El procedimiento de examen se inició a pedido de las empresas productoras peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., las cuales sostienen que, de levantarse los derechos compensatorios, podrían reanudarse las importaciones de biodiésel argentino a precios subvencionados, afectando la situación económica de la rama de producción nacional.



Indecopi detalló que, de manera preliminar, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias halló indicios de que en la industria argentina se mantiene un esquema de intervención estatal que permite a las productoras de biodiésel vender a precios fijados por su Gobierno, generándoles un beneficio económico.



“Además, el análisis reciente muestra que las productoras peruanas han enfrentado reducciones en producción, ventas y participación de mercado, así como rentabilidad negativa, lo que las hace vulnerables ante un posible reingreso de importaciones de biodiesel argentino a precios subvencionados”, remarcó.



Bajo ese escenario, el organismo público añadió que, a través de la Resolución N° 133-2025/CDB-INDECOPI, la Comisión de Dumping inició el procedimiento de examen y ordenó que los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel argentino se sigan aplicando mientras dure el procedimiento, a fin de proteger a la industria nacional de un posible daño a causa de tales importaciones.