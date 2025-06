INEI: El sector de la minería e hidrocarburos creció un 8,55 % en abril

Este resultado positivo se debe al dinamismo del subsector minero metálico ante el mayor volumen de producción de cobre, zinc, plata, plomo, oro, hierro y estaño.

El sector de la minería e hidrocarburos del país registró un crecimiento de 8,55 % en abril pasado, en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por el incremento del subsector minero metálico (10,64 %), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



En su informe técnico 'Avance Coyuntural de la Actividad Económica', el organismo indicó que este resultado positivo se explicó por el dinamismo del subsector minero metálico ante el mayor volumen de producción de cobre (8,4 %), zinc (49,4 %), plata (18,5 %), plomo (24,5 %), oro (2,9 %), hierro (5,8 %) y estaño (1,8 %). En contraste, la producción de molibdeno se redujo en 9,0%.



Por su parte, el subsector hidrocarburos disminuyó en 4,38 %, debido a una menor extracción de líquidos de gas natural (-16,2 %) y gas natural (-14,5 %). No obstante, se observó un aumento en la producción de petróleo crudo (26,5 %).



Subsector electricidad creció 2,78 %

En el mismo mes, el subsector electricidad tuvo un crecimiento de 2,78 % respecto a abril de 2024, como resultado de una mayor generación de energía de origen eólico-solar (34,56 %) e hidroeléctrico (0,52 %). Sin embargo, la generación termoeléctrica disminuyó en 0,96%.



Consumo interno de cemento bajó 0,08 %

El INEI reportó que, en abril de este año, el consumo interno de cemento se redujo en 0,08% respecto a igual mes de 2024, debido al menor avance en obras privadas y proyectos de autoconstrucción.



Importaciones crecieron 2,41% en abril

En abril, el monto total importado ascendió a US$ 4 658 millones, creciendo 2,41 % respecto al valor registrado en abril de 2024, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), disponible al 25 de mayo de 2025.



Por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 1 004 millones, con un incremento de 12,35 %. Las adquisiciones de bienes de capital y materiales de construcción alcanzaron los US$ 1 373 millones, aumentando 6,77 %. En cambio, la importación de materias primas y productos intermedios cayó en 3,71 %, totalizando US$ 2 282 millones.