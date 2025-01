Jardines de la Paz planea establecer un camposanto en Piura: "El próximo año, deberíamos empezar a lanzarlo"

Con miras de expansión al norte y sur del país, el líder de Jardines de la Paz contó cuál es el lado humano de este negocio. Además, se refirió al litigio del terreno en el camposanto de La Molina.

Javier Servan, gerente general de Jardines de la Paz, se presentó en Negocios 360 por RPP y anunció que tienen planeado continuar expandiéndose a nivel nacional, con un proyecto próximo a lanzarse en Piura.

"Estamos viendo donde podemos seguir creciendo. Tenemos un camposanto que muy probablemente salga en Piura, en Sullana, que ya está en planos de ejecución y el próximo año deberíamos ya empezar a lanzar", dijo.

Además, contó que "estamos viendo alternativas en otras provincias del país. Queremos fortalecer el norte, pero también viendo zonas en el sur para poder seguir creciendo".

Incremento de los crematorios a nivel nacional

Actualmente, Jardines de la Paz tiene cuatro camposantos a nivel nacional, ubicados en La Molina, Lurín, Chiclayo y Trujillo; además, cuentan con 4 crematorios y servicios funerarios todo el día, todos los días del año.

Ello debido a que esperan fortalecer la presencia de crematorios en el país. Javier Servan cuenta que, anteriormente, en Lima había de 4 a 5 crematorios y que, en el transcurso de los últimos 5 años, se ha llegado a 12 en total.

Sin embargo, el líder de Jardines de la Paz tiene el objetivo, "siempre estar cerca a los clientes en el momento más difícil", más aún durante los meses que duró la pandemia.

"El lado humano es lo más importante porque es un mercado, un negocio en el cual los sentimientos están a flor de piel. Si nosotros no seguimos lo que el cliente quiere o necesita y no somos empáticos con nuestros clientes, estamos complicados y en realidad no estamos asumiendo el objetivo de la organización", agrega.

En este marco, señala la contribución sostenible que tienen con el medio ambiente: "Una hectárea de áreas verdes, como las que tenemos nosotros en La Molina, produce 1,200 kilos de oxígeno al día y una persona consume al día 3 kilos de oxígeno. Nosotros estamos contribuyendo con más o menos 17 toneladas de oxígeno diarios, que es el consumo de 5,300 personas al día".

Liderazgo en el equipo humano de Jardines de la Paz

Finalmente, en los 5 años que tiene Javier Servan en la gerencia general, identificó que ser participativo con las labores de sus trabajadores es la clave para el desarrollo de una empresa.

"Lo es el trabajo en equipo. Esto es fundamental estar comunicado plenamente".

En este marco, se pronunció ante el litigio relacionado con un terreno en el camposanto de La Molina. Él comentó que se está trabajando con el Primer Juzgado Civil de Lima Este para proteger los derechos de las familias y los fallecidos, ante una acción de reivindicación de propiedad que inició el señor Luis Germán Mendivil Aparicio hace años.

"Inició esta acción para poder quedarse con 8,000 m² de la propiedad del camposanto de La Molina, que tiene en total, aproximadamente, 35,000 m². Primero, no tenía la forma de mostrar que ese terreno fuese de él, sino que acudió a estrategias y obtuvo un silencio administrativo", explicó.

En este marco, el Primer Juzgado Civil de Lima Este de La Molina está revisando el caso para evitar que se vulnere los derechos de familiares y de los mismos fallecidos.