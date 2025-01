Agrovet anuncia millonaria inversión para construir nueva planta en Huachipa: "Será la más importante de América Latina"

Con más de 200 productos en su portafolio, Agrovet tiene el objetivo de continuar ampliando su oferta a nivel internacional, por lo que abrirán una nueva planta de producción. Además, el CEO de la empresa dio a conocer cómo se desarrolla con su equipo humano.

Umberto Calderón, CEO de Agrovet Market, estuvo presente en Negocios 360 por RPP y anunció que ya iniciaron con la construcción de su segunda planta de producción, con miras a ser la más importante de América Latina.



"Tenemos una planta y estamos en un proyecto muy importante para ser la planta más importante de América Latina. Hay una inversión millonaria. Está empezando la primera etapa este año. Ya está hecho el modelo conceptual, estamos haciendo los permisos y deberíamos empezar la primera etapa de la nueva planta que va a cumplir requisitos de Europa y Estados Unidos. Esto está en Huarochirí, en Huachipa. Son 13,000 m² y es la mayor inversión que hemos hecho", contó.

Portafolio y objetivos en Agrovet

Actualmente, Agrovet Market cuenta con un portafolio de más de 200 productos, que incluyen antibióticos, antiparasitarios y suplementos nutricionales: "Estamos lanzando 6 a 7 productos al año. Ahora tenemos casi 25 productos en vías de desarrollo".

Debido a estas metas, la empresa invierte entre el 7% y el 8% de sus ingresos en investigación y desarrollo, trabajando en áreas como formulación química, ensayos clínicos y nuevas formas de administración de medicamentos.

Para Carlderón, la investigación es crucial, por lo que desarrollan sus productos con sabores y aromas específicos para facilitar su consumo por parte de los animales: "Las personas se toman las medicinas porque saben que tienen que tomárselas. Los animales, si hablas de perros, se las tienes que dar. Si es que es una tableta normal se complica y si el perro es agresivo y se la tiene que tomar varias veces, se complica más. Entonces buscamos formas que faciliten la administración".

Transformación en el mercado de mascotas

El líder de Agrovet cuenta que surgieron hace 30 años, como una empresa ganadera, pero analizaron el mercado y se dieron cuenta de que el Perú no es un país ganadero. Entonces, optaron por producir y enviar los productos al exterior el 2012, iniciando con Nicaragua.

Umberto Calderón destaca que el internet fue la herramienta que los ayudó a surgir a nivel internacional: "Fuimos una de las primeras compañías del Perú en tener una página web. Nosotros vendemos en 40 países y obviamente no hemos ido a todos ellos, físicamente"

Mientras ofrecían sus productos a otros países, muchos dudaban de la calidad porque Perú no es conocido por ser fabricante y como principal competencia, tenían a farmacéuticas de Brasil, Argentina, Colombia, México, entre otras.

"Estoy 100 % convencido de que sin tecnología, ahora sobre todo, no eres nada. Si no tienes canales digitales bien desarrollados, tu compañía no va a poder surgir", señala.

Con el paso del tiempo, Agrovet se convirtió en la marca favorita de muchos, debido a la calidad de los productos. Incluso, ganaron un premio creativo empresarial el 2024.

El equipo humano de Agrovet

Umberto Calderón atribuye gran parte del éxito de Agrovet Market a su equipo humano: “La gente es lo principal en una compañía. Sobre todo si generas conocimiento. Se les trata de dar mejoras. Las empresas deben tener un fin social, no solo fuera, sino también dentro. Sobre todo en un mercado laboral como el peruano, donde es muy fácil que abusen de los colaboradores".

En este marco, señala que la empresa realiza evaluaciones cada cierto tiempo y si corresponde, les suben el salario a sus trabajadores, entre otras medidas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

A nivel personal, Umberto Calderón combina su rol como CEO con su pasión por la enseñanza. Es profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos, donde dicta cursos de gestión veterinaria.

Finalmente, el consejo que daría a los jóvenes emprendedores es que: “El éxito no es una meta, es un camino. Lo que tienen que ver es tener un trabajo en donde puedan ir a trabajar, aunque no te paguen, que te sientas bien contigo mismo. Siempre tienes que estar capacitándote porque el mundo gira demasiado rápido".