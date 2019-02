Cálculo de pensión

Si alguien trabaja en planilla, en una institución pública o privada casi no hay problema en demostrar cuánto gana porque el juez oficiará a la institución y la misma está obligada a hacerlo.

"El problema está en el mundo laboral informal. Y la experiencia me dice que hay gente que tiene muchos recursos pero trabajan en la informalidad y dicen no tengo nada. En esos casos se hace difícil comprobar el ingreso. Eventualmente tendría que hacer la madre un trabajo de investigación, mostrar fotos del lugar donde trabaja, demostrar que tiene una tienda, etc", explicó.