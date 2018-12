Julio Velarde: Limpiar la corrupción y tener un Poder Judicial más honesto es positivo para todos

Consideró que no existe persecución política contra los empresarios debido a que ayer el presidente de la Confiep, Roque Benavides afirmó que hay una campaña de destrucción contra el sector privado. | Fuente: RPP

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), aclaró que la lucha contra la corrupción es la que no afecta la economía porque lo que se necesita con urgencia es fortalecer las instituciones del país.

Combatir la corrupción es positivo



Ayer Velarde Flores fue consultado por un medio impreso local si la lucha contra la corrupción afectaba la economía, en el marco de los procesos judiciales en marcha por los escándalos en el sistema judicial y el caso Lava Jato.

"Hay miles de estudios en el mundo que señalan lo perjudicial que es la corrupción, y obviamente no podría ir contra de eso. Cualquier economista con un poco de formación sabe eso", aseveró ante la prensa reunida en CADE Ejecutivos 2018.

Agregó que "más bien limpiar la corrupción y tener un Poder Judicial más honesto y predecible es positivo para todos".





No hay persecución

Ayer durante su participación en CADE Ejecutivos 2018 el presidente de la Confiep, Roque Benavides, aseguró que existe una campaña de destrucción contra el sector privado.

"Por favor no seamos ingenuos, lo que hay acá es una campaña de destrucción. Se ha destruido a algunos partidos políticos, bueno pues ellos tendrán que defenderse, y nosotros tendremos que defender la institucionalidad del sector privado", sostuvo.

Al respecto al ser consultado sobre tales declaraciones, Julio Velarde, señaló "no creo que la haya, tal vez alguien en particular pueda tener un ánimo pero no creo que en general haya una actitud contra los empresarios".