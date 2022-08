Anteriormente Kurt Burneo fue ministro de Producción durante el Gobierno de Ollanta Humala. | Fuente: Andina

El presidente Pedro Castillo nombró a Kurt Burneo Farfán como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Burneo se unió al Gabinete Ministerial, luego de la ratificación de Aníbal Torres en el cargo, y reemplazará a Óscar Graham, quien se encontraba en el cargo desde febrero del 2022.

El economista se convierte en el tercer titular al frente del MEF en el gobierno de Castillo, que lleva poco más de un año de gestión.

Cabe mencionar que anteriormente Burneo indicó que se le ofreció hasta en dos oportunidades integrar el Consejo de Ministros.

“Hubo dos intentos para que yo me incorporara como ministro de Estado. Desafortunadamente, las cosas no habían cambiado mucho respecto a la manera de cómo se estaba gestionando el Estado, decidí dar un paso al costado y no aceptar la invitación”, dijo Burneo hace unos meses a un medio local.

Trayectoria

Burneo se graduó como economista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha culminado maestrías en la Universidad de São Paulo y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como un doctorado en la Universidad Ramon Llull - ESADE.

Este economista ya tiene experiencia previa frente a un ministerio, pues fue titular del Ministerio de la Producción entre julio y diciembre del 2011, en el gobierno de Ollanta Humala.

Previamente se desempeñó como viceministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2004 y también fue su jefe de equipo económico cuando este postulaba a las elecciones del 2011.

Además, fue presidente del directorio del Banco de la Nación en el periodo 2001 a 2006 y trabajó como director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) del 2001 al 2006.

Por otro lado, ha laborado como docente en la Universidad Esan, San Ignacio de Loyola (USIL), San Martín de Porres (USMP) y Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

De acuerdo con la PUCP, desde enero del 2012 también se desempeñó como Director Ejecutivo Alterno por el Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido consultor en temas económicos-financieros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), de Industrias Nettalco, entre otros.