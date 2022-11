Este año el MEF otorgó US$ 2,500 millones a Petroperú. | Fuente: Andina

El capital otorgado por el Estado a Petroperú ante sus problemas financieros puede ser recuperado en el futuro, aseguró el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo.

"Si la empresa, como es lo que esperamos, puede alcanzar su sostenibilidad financiera, esos recursos que se aportó al capital, puede ser definitivamente recuperado, paulatinamente recuperado", dijo durante su exposición en la CADE 2022.

El ministro sostuvo que la entrega de recursos a Petroperú fue realizada con condiciones, entre ellas la presentación de informes periódicos mensuales sobre las variables financieras de la empresa estatal.

"Se inyecta capital a la empresa temporalmente, para que pueda alcanzar una sostenibilidad financiera básica, pero contra algunos dicen que esa plata es irrecuperable, la respuesta es no, puede ser perfectamente posible, que una empresa Petroperú ya debidamente repotenciada, con una idea clara a partir de un proceso de estudios sobre las posibilidades de la firma", señaló.

Burneo reiteró que al ser Petroperú la empresa pública más grande del país y abastecer al 50% del mercado, era necesario otorgar estos recursos.

"La quiebra de la empresa hubiese significado desabastecimiento completo, la subida natural del precio de esos combustibles, generando un impulso a la inflación, el precio de los combustible de las empresas que utilizan calderas, iba a volar por los aires, entonces la complicación era mucho más severa", explicó.

El titular del MEF agregó que están cerrando una contribución con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para realizar un estudio a profundidad sobre el sostenimiento de la petrolera estatal a futuro.

"Por supuesto la empresa (Petroperú) señala que van a hacer un estudio también ellos, para definir las condiciones de sostenibilidad a futuro, pero eso es un estudio de parte", indicó.

Cabe recordar que solo este año el MEF ha otorgado a Petroperú unos US$ 750 millones en mayo, otros S/ 4,000 millones el mes pasado, además de los US$ 500 millones como garantías crediticas a través del Bnaco de la Nación. Esto suma un total de US$ 2,500 millones.

Burneo rechazó las críticas a estas medidas tomadas para mantener operativa a la empresa estatal con el fin de evitar el desabastecimiento de combustibles.

"Eso también es algo que en lo personal me molesta, porque hay una cosa en la que yo creo, que es en la deontología profesional, uno tiene que ser consistente con lo que hace y asumir tus responsabilidades también, pero cuando se evade esas responsabilidades en su momento como que genera algo de incomodidad, posiblemente al hablar claro me genero algunos problemas, pero es lo que pienso", comentó.

El ministro agregó que la modernización de la refinería de Talara fue una mala decisión de gestiones anteriores, pues en un principio costaba US$ 1,400 millones, pero ahora el costo borde los US$ 6,000 millones.