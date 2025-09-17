La Fed baja los tipos en un cuarto de punto en su primer recorte desde diciembre de 2024

El banco central busca aliviar las tensiones sobre el mercado laboral y reactivar la economía, aunque advierte de que persisten los riesgos y la incertidumbre sobre el rumbo económico.

La Reserva Federal de EE.UU. anunció este miércoles que rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 % y el 4.25 %, en lo que supone su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024, y subrayó que la incertidumbre económica "permanece elevada" y que los riesgos a la baja para el empleo "han aumentado".