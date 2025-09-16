Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30
RPP Data
RPP Data
Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras
EP 292 • 03:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38

Senado de EE.UU. confirma a asesor económico de Donald Trump como nuevo gobernador de la Reserva Federal

Nombramiento de Miran reaviva debate sobre la independencia de la Reserva Federal
Nombramiento de Miran reaviva debate sobre la independencia de la Reserva Federal | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Senado de EE. UU. aprobó por 48 a 47 la nominación de Stephen Miran, asesor económico de Donald Trump, como gobernador de la Reserva Federal hasta 2026. Su designación, tras la renuncia de Adriana Kugler, refuerza la influencia del presidente en la política monetaria y reaviva dudas sobre la independencia del banco central.

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes la nominación del presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Stephen Miran, principal asesor económico del presidente Donald Trump, para integrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

La votación se realizó esta noche, con un resultado cerrado de 48 a 47 votos a favor, para que Miran pase a conformar parte del consejo de siete gobernadores de la Reserva Federal y sustituir a Adriana Kugler, quien renunció de forma anticipada.

Con esta decisión, los senadores han convertido a Miren, partidario y defensor de los aranceles globales de Trump, en el primer funcionario de la Casa Blanca en funciones que integrará el consejo de la banca central estadounidense y ocupará el puesto hasta 2026.

Durante la votación el senador demócrata de Arizona, Rubén Gallego, publicó en su cuenta de X que había votado en contra porque: "Miran no está siendo nominado para ayudar a las familias. Está siendo asignado a la Reserva Federal para que cumpla las órdenes de Trump".

En una audiencia celebrada la semana pasada, varios legisladores expresaron su preocupación por un posible conflicto de intereses en beneficio de la Administración si Miren mantiene su puesto como asesor de Trump, algo que el propio experto ha negado.

"Mis opiniones y decisiones estarán basadas en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su manejo a largo plazo", aseguró Miran.

El economista se uniría a Christopher Waller y Michelle Bowman, dos miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed vistos como figuras cercanas a Trump, que han votado en sintonía con las posiciones del presidente.

Precisamente fueron estos dos economistas quienes rompieron con décadas de unanimidad al votar "no" a la decisión, liderada por el presidente de la entidad, Jerome Powell, de mantener las tasas de interés en el rango del 4.25 % al 4.5 %, donde han permanecido desde la bajada de diciembre de 2024.

El nombramiento de Miran coincide con el despido en agosto de la gobernadora Lisa Cook por parte de Trump, un hecho sin precedentes que redujo la representación demócrata en la Fed.

Aunque no se trata de la misma vacante, la salida de Cook y la llegada de un asesor cercano a la Casa Blanca refuerzan el peso del presidente en la política monetaria y reavivan el debate sobre la independencia del banco central.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Estados Unidos Reserva Federal FED

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA