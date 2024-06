LAP asegura que los precios de los servicios en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no subirán

Los precios de los servicios en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no subirán sus precios, así lo aseguró el gerente de planeamiento financiero de Lima Airport Partners (LAP), Juan Marcos Venegas, en la Rotativa del Aire de RPP.

"La respuesta es no, tajantemente no (subirán los precios). Podríamos hablar primero de la TUA (Tarifa Única de Usuario), costo que paga un pasajero por el uso del aeropuerto. Actualmente la TUUA internacional es de $16. que sirve para pagar el uso del aeropuerto, y ya tiene la tarifa fijada en el contrato de concesión desde el 2001. Es decir, las tarifas no se van a calcular, ya están establecidas", señaló.

Vengas explicó que si bien el precio es fijo, las tarifas se ajustan debido a dos componentes: la inflación de estados unidos, ya que debe mantener su valor en el tiempo, y a la productividad (también llamada eficiencia) que la determina la Ositrán, que es de 3,26 %. Esto quiere decir que las tarifas bajan en este porcentaje desde el 2019.

Cabe recordar que Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), dijo a RPP que habría un aumento del costo de los servicios en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que afectará también a los pasajeros.

Además, Venegas no solo aseguró que no van a subir los precios, sino que a partir del 2027, Ositrán realizará un nuevo calculo de la productividad tomando en cuenta el periodo desde el 2021 al 2026.

"En medida que nosotros seamos productivos, se verá reflejado en una reducción de tarifas. Lo que pasará en el año 2025 (cuando entra en funcionamiento el terminar), probablemente haya una improductividad. Pero el calculo de Ositrán se realiza en base a un promedio de años", explicó.

Evalúan si el nuevo aeropuerto funcionará en el marco de APEC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes deslizó la posibilidad de adelantar el funcionamiento del nuevo aeropuerto en el marco del desarrollo de la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para recibir a los altos funcionarios de 21 economías del mundo.

Sin embargo, desde LAP no confirman que esto sea una realidad, pero que sí es una posibilidad.

"Eso se está evaluando, porque no solo depende de nosotros sino de tener toda la infraestructura y también de Aduanas, Migraciones, y otras entidades en conjunto", declaró.

Recordemos que el nuevo terminal aéreo se inaugura el 18 de diciembre.