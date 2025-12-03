LATAM anuncia vuelo directo entre Lima y Curaçao desde diciembre: ¿Cuántas veces operará a la semana?

LATAM Airlines iniciará un vuelo directo entre Lima (LIM) y Curaçao (CUR) a partir del 2 de diciembre de 2025, servicio que operará tres veces por semana: los martes, viernes y domingos.

La conexión directa desde Lima ampliará el acceso a Curazao desde toda América del Sur, facilitará la llegada de viajeros procedentes de países como Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, permitiendo una mejor conectividad con ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Córdoba y Mendoza.

Para esta ruta, LATAM empleará aeronaves A319 (con 138 asientos en clase económica y económica premium) o A320 (con 174 asientos en las mismas categorías).

Los horarios del vuelo están diseñados para la comodidad de los viajeros:

Salida desde Lima (LIM): 12:00 p.m.

Llegada a Curazao (CUR): 5:40 p.m.

Salida desde Curazao (CUR): 6:45 p.m.

Llegada a Lima (LIM): 10:25 p.m.

¿Qué se sabe de Curazao como destino turístico?

La nueva ruta llega en un momento de crecimiento para Curazao, que cerró 2024 con cifras récord de llegadas. Según un informe de Google Flights para el verano de 2025, la isla figura entre los destinos internacionales con mayor aumento en búsquedas de viajeros estadounidenses.

Con una identidad turística centrada en la autenticidad y la sostenibilidad, Curazao resalta por su arquitectura colonial, sus sitios de buceo y una oferta cultural influida por más de 55 herencias distintas.

El destino, situado en los márgenes del cinturón de huracanes, cuenta con más de 35 playas y mantiene una presencia creciente en los rankings regionales.