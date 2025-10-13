Últimas Noticias
¿Piensas retirar tu AFP? Cuidado con los links falsos: revisa aquí los portales oficiales

El registro de solicitudes comenzará el martes 21 de octubre.
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

La Asociación de AFP alertó que están circulando páginas fraudulentas que buscan robar datos personales de los afiliados que desean acceder al octavo retiro de fondos.

La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el octavo retiro de fondos de las AFP, por un monto de hasta 4 UIT (S/ 21 400 aproximadamente), comenzará el martes 21 de octubre.

Los afiliados deberán ingresar sus solicitudes únicamente a través de los portales web oficiales de cada administradora, según el siguiente detalle:

La Asociación precisó que los trámites son gratuitos y 100 % digitales, y recomendó a los afiliados respetar el cronograma establecido según el último número del documento de identidad, con el fin de evitar saturaciones en el sistema.

Además, quienes no recuerden a qué AFP pertenecen pueden consultarlo ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea (opción “Constancia de Afiliación AFP”).

Cronograma oficial del octavo retiro de AFP 2025

Si es que el afiliado desea desistir de su solicitud de retiro de los fondos de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC), puede comunicarlo a la AFP por única vez hasta 10 días calendario antes de la fecha en que se haya programado cualquiera de los desembolsos, revocando el pago de los futuros desembolsos programados.

Tags
Retiro de AFP retiro 4UIT AFP pensiones

