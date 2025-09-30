Octavo retiro de AFP 2025: conoce el cronograma oficial según el número de DNI

Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán iniciar el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/21 400.



El desembolso se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una (S/5 350), después de 30 días de ingresada la solicitud, y cada 30 días hasta completar el total solicitado.



La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya ha publicado el procedimiento operativo para el octavo retiro de fondos acumulados.



El afiliado que decida retirar sus fondos debe presentar su solicitud indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia; es decir, el 21 de octubre. Este paso se realizará de forma escalonada según el último dígito o letra del documento nacional de identidad (DNI) del solicitante.

Si es que el afiliado desea desistir de su solicitud de retiro de los fondos de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC), puede comunicarlo a la AFP por única vez hasta 10 días calendario antes de la fecha en que se haya programado cualquiera de los desembolsos, revocando el pago de los futuros desembolsos programados.