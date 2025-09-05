Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Maestros jubilados y cesantes accederán a una pensión adecuada, tras ley aprobada en el Congreso: ¿De qué se trata?

Congreso aprueba pensión digna para maestros jubilados y cesantes
Congreso aprueba pensión digna para maestros jubilados y cesantes | Fuente: Congreso de la República
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El Congreso aprobó en segunda votación una iniciativa que garantiza una pensión justa y digna para maestros jubilados y cesantes del Perú. La norma equipara la pensión a la RIM de la primera escala magisterial y será aplicada a distintos regímenes, quedando lista para su eventual promulgación.

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría, en segunda votación, una iniciativa legislativa que busca garantizar el pago de una pensión justa para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

La propuesta, que fusiona los Proyectos de Ley 3864/2022-CR, 4786/2022, 8911/2024-CR y otros, obtuvo 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones. Con esta aprobación, el dictamen quedó expedito para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

La finalidad de esta iniciativa es asegurar que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida digno. Para lograrlo, se establece el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

El texto sustitutorio contempla una pensión proporcional para docentes retirados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva. Esto incluye a aquellos comprendidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a la Ley 29944.

En el caso específico de los afiliados al SPP, las pensiones, que también serán equivalentes al monto de la RIM de la primera escala magisterial, serán determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
pensión maestros jubilados cesantes Congreso

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA