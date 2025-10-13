¡Máxima sanción a Medifarma! Empresa es multada con S/ 2,4 millones por distribuir suero fisiológico defectuoso

La Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi ha dispuesto la máxima sanción contra la empresa Medifarma S. A.. En una decisión de primera instancia administrativa, la compañía fue multada con 450 UIT, lo que equivale a S/ 2,407,500.

La sanción fue aplicada por la distribución de un lote defectuoso de suero fisiológico al 9 % en el mercado peruano. De acuerdo con el Indecopi, este acto representó un riesgo injustificado para la salud y seguridad de los consumidores.

El procedimiento sancionador se inició en abril de 2025. Esta acción se tomó luego de que se reportaran diversos casos de pacientes afectados, así como un "lamentable número de víctimas mortales". Los reportes de afectaciones se registraron tanto en Lima como en otras regiones del país.

La investigación realizada por la CC3 comprobó la existencia de fallas en el proceso de producción de Medifarma. Estas fallas se encontraban bajo el control de la empresa y fueron la causa de la distribución del producto que generó un riesgo para la salud pública.

Asimismo, la CC3 determinó que Medifarma no pudo acreditar "ninguna causa objetiva, justificada e imprevisible que la exonere de responsabilidad" en este caso.

Medidas correctivas ordenadas por Indecopi

Además de la multa, la CC3 dispuso una serie de medidas correctivas que Medifarma debe cumplir:

Cubrir los gastos médicos necesarios para la "recuperación total de las víctimas". Asumir los gastos de sepelio que correspondan a las víctimas mortales. Implementar un programa de cumplimiento normativo.

Estado de la resolución

La multa de 450 UIT es la máxima establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La resolución se encuentra actualmente dentro del plazo para ser apelada. En caso de que Medifarma presente este recurso, el caso será revisado y, si corresponde, elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, la cual opera como la segunda y última instancia de la vía administrativa.