Hotel Aranwa del Valle Sagrado es sancionado por Indecopi tras caída de un niño en Cusco

El hotel, operado por Peruvian Tours Agency S.A.C., no presentó las grabaciones de seguridad ni pruebas que acreditaran que sus instalaciones eran seguras.

Lo que debía ser una escapada familiar terminó en un accidente considerable. El Indecopi sancionó con más de S/ 85 mil al Hotel Aranwa del Valle Sagrado, uno de los alojamientos más exclusivos de Urubamba (Cusco), luego de que un niño de seis años cayera desde el segundo piso del establecimiento en setiembre de 2024.

El menor sufrió un traumatismo craneal y una hemorragia, según informes médicos. La investigación determinó que las barandas del área no cumplían con las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 del Indecopi concluyó que el hotel —operado por Peruvian Tours Agency S.A.C.— puso en riesgo la seguridad y salud del menor. Además, no presentó las grabaciones de seguridad ni pruebas que acreditaran que sus instalaciones eran seguras.

Por estos hechos, el Indecopi impuso una multa de 16.02 UIT (S/ 85,707) y ordenó que la empresa devuelva los gastos médicos a la familia afectada.

La resolución (N° 2488-2025/CC2) aún puede ser apelada, por lo que el caso podría pasar a segunda instancia ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.