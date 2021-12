El Ministerio de Economía y Finanzas también actualizó los derechos variables adicionales de estos productos. | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los precios de referencia para la importación de cuatro insumos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar.

A través de la Resolución Viceministerial N° 012-2021-EF/15.01, se determinó los precios de referencia del maíz, el azúcar, el arroz y la leche importados, basándose en las cotizaciones de estos productos, registradas del 1 al 30 de noviembre del 2021.

Con esto el Gobierno determina que para el maíz el precio de referencia será de US$ 266 por tonelada métrica (TM), mientras que el derecho variable adicional será de US$ -65 por TM.

En el caso de la importación de azúcar, el precio de referencia será de US$ 511 por TM y el derecho variable adicional es US$ -60 por TM.

Para el arroz, el precio de referencia es de US$ 545 por TM, mientras que el derecho variable adicional será US$ 47 para el arroz cáscara y US$ 67 para el arroz pilado.

Mientras que para la leche entera en polvo el precio de referencia es de US$ 3,941 por TM y el pago por derecho variable adicional es US$ -533 por TM.

Este documento, firmado y aprobado por el viceministro de Economía del MEF, Alex Contreras, tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.