El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke. | Fuente: elperuano.pe

La elusión y evasión tributaria en el Perú representa un 8% del Producto Bruto Interno (PBI), según comentó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke.

Con esto se estima que alrededor de S/ 64,000 millones de impuestos dejan de pagarse cada año.

“Hay mucha factura falsa, mucha gente que no paga, mucho evasor, gente que transfiere rentas al exterior para evitar pagar impuestos en el Perú”, dijo el ministro en TV Perú.

Francke comentó que una de las modalidades mas usadas para evadir el pago de impuestos son las facturas falsas, con las que elevan sus costos y no registran utilidades.

“Nosotros proponemos que si hay una empresa que está emitiendo facturas falsas, una empresa de papel, que no tiene planilla que no le compra a nadie, pero emite facturas ya no le vamos a aceptar las facturas”, señaló.

En el caso del traslado de las utilidades a otros países para evitar el pago de impuestos en el país, indicó que el costo de este mecanismo para evadir impuestos oscila entre el 2 % a 4 % del PBI.

“Una cantidad bastante grande, no sabemos exactamente porque es ilegal, oculto, son estimaciones internacionales”, precisa.

Por otro lado, se refirió a aquellos pagos de impuestos que se encuentran en suspenso por varios años debido a reclamos judiciales, ante lo cual considera que se debería establecer varias medidas para reducir o mejorar la fiscalización.