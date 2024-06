MEF asegura que el pedido de $ 2200 millones que hizo Petroperú es un trascendido y que todavía no hay una solicitud formal

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, asistó a un evento en el Congreso de la República, donde se pronunció respecto a las 2 interpelaciones que enfrenta, por las que deberá asistir al Parlamento el próximo 14 de junio. Al ser consultado por el "salvavidas" financiero a Petroperú, Arista sostuvo no haber recibidio un pedido formal.

"Ayer tuvimos la reunión con la Junta de Accionistas, pero yo no he recibido ningún pedido de parte de Petroperú ni se ha discutido ningún monto. Yo no sé dónde sale esa cifra de $ 2200 millones, creo que es un trascendido que no es confimado", declaró para RPP.

Pese a estas afirmaciones, el pasado 13 de mayo, el directorio de la empresa estatal, a través de un comunicado, recomendó la intervención de una gestión privada en la empresa, debido a que es "la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera" de la compañía, debidoa la gravedad de las condiciones financieras y necesitan un respaldo financiero de $ 2 mil 200 millones.

Por otro lado, cuando se le consultó por la reforma de pensiones, indicó que "no podría opinar todavía", ya que se trata de "un documento que aún no es la versión final".