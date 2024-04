MEF evalúa mantener el balón de gas en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles

Marginal

MARGINAL | 189 | La necesidad de mayor difusión económica en el Perú

Todos nos quejamos de que le esté yendo mal a la economía, que no haya empleo, que las cosas no estén bien. No obstante, a la hora de la hora todos apoyamos malas decisiones del Gobierno o del Congreso que suenan bonitas a corto plazo, pero que le hacen mucho daño al país al largo plazo. Esto, por supuesto, es algo a lo que podríamos oponernos desde el comienzo si tuviésemos una mayor cultura económica, de tal manera que sepamos discriminar por nuestra cuenta qué nos conviene y qué no. -Comentario editorial, Entrevista en ILAD Media (https://www.youtube.com/watch?v=5L1eY-1unu8)