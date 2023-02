Dio reporte del gasto presupuestal en la inversión pública. | Fuente: Andina

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras descartó que el cambio en la perspectiva de la calificación de riesgo realizada por Moody’s vaya a afectar la inversión privada en el país.

Hace unos días, la agencia calificadora de riesgo Moody's cambió la perspectiva de la calificación de riesgo del Perú (Baa1), tanto en moneda local y como extranjera a largo plazo, de estable a negativa, debido a los conflictos sociales que amenazan la gobernabilidad y su fortaleza económica.

"Lo que ha hecho Moody's es ‘te mantengo la calificación alta porque sigues siendo fiscalmente sólido, pero me preocupa lo que está pasando así que voy a continuar evaluándote’. Esto no tendrá un impacto en términos de la inversión, no nos afecta, pero sí debemos tomar medidas, lo que sí nos podría afectar es una reducción de la calificación"

Sin embargo, se debe evitar que la calificación de riesgo baje, y para ello se debe eliminar cualquier factor que genere incertidumbre a los inversionistas como la conflictividad social y el adelanto de elecciones.

"Vamos a seguir coordinando con el resto de las calificadoras, para decirles que hay un plan de recuperación, que hay una ruta de salida, y la señal de que se defina la fecha de las elecciones será clave para ayudar a que se mantenga la estabilidad", indicó.

Alex Contreras también detalló que se reunió con la representante de Moody's en Londres para explicarle la situación actual del país a raíz del golpe de estado y asegurarle que el Perú “todavía es sólido económicamente hablando”.

“En un contexto como el de ahora, el Perú se mantiene fuerte y resiliente, entonces sí nos debe llevar a la acción el hecho de que se convoquen nuevas elecciones, tratar de hacer mejoras institucionales para que, en la siguiente revisión, no nos baje la calificación”, refirió.

Una calificación de riesgo es necesaria porque evalúa la capacidad de un gobierno para cumplir con obligaciones contractuales.