MEF y BCRP instalan mesa técnica para garantizar la estabilidad económica y fiscal del país: ¿En qué se enfocará?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han instalado una mesa técnica consultiva con el fin de desarrollar una agenda económica de consenso que fortalezca la estabilidad macroeconómica del país y siente las bases de políticas públicas sostenibles a largo plazo.

En esta primera sesión, encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, participaron el gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Paul Castillo; el superintendente de la SUNAT, Javier Franco; y los equipos técnicos de ambas instituciones.

La mesa técnica se enfocará en diseñar estrategias concretas en cuatro ejes principales:

Reducir la informalidad .

. Ampliar la base tributaria (considerado esencial para financiar políticas sociales y proyectos de infraestructura).

(considerado esencial para financiar políticas sociales y proyectos de infraestructura). Consolidar las reglas fiscales .

. Definir lineamientos de política económica.

El objetivo es construir una "agenda económica de Estado" basada en evidencia técnica y consenso institucional. La ministra Miralles enfatizó que la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la predictibilidad son los pilares para el desarrollo sostenible y la confianza.

Se acordó conformar grupos de trabajo conjuntos y presentar avances quincenales a la ciudadanía y agentes económicos, con un balance público consolidado hacia fin de año.