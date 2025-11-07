Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

MEF y BCRP instalan mesa técnica para garantizar la estabilidad económica y fiscal del país: ¿En qué se enfocará?

Gobierno y Banco Central definen agenda de consenso para la sostenibilidad fiscal
Gobierno y Banco Central definen agenda de consenso para la sostenibilidad fiscal | Fuente: MEF
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El MEF y el BCRP instalaron una mesa técnica para fortalecer la estabilidad macroeconómica y definir una agenda económica de consenso a largo plazo. La iniciativa busca garantizar sostenibilidad fiscal, reducir la informalidad y ampliar la base tributaria mediante trabajo conjunto y transparente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han instalado una mesa técnica consultiva con el fin de desarrollar una agenda económica de consenso que fortalezca la estabilidad macroeconómica del país y siente las bases de políticas públicas sostenibles a largo plazo.

En esta primera sesión, encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, participaron el gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Paul Castillo; el superintendente de la SUNAT, Javier Franco; y los equipos técnicos de ambas instituciones.

La mesa técnica se enfocará en diseñar estrategias concretas en cuatro ejes principales:

  • Reducir la informalidad.
  • Ampliar la base tributaria (considerado esencial para financiar políticas sociales y proyectos de infraestructura).
  • Consolidar las reglas fiscales.
  • Definir lineamientos de política económica.

El objetivo es construir una "agenda económica de Estado" basada en evidencia técnica y consenso institucional. La ministra Miralles enfatizó que la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la predictibilidad son los pilares para el desarrollo sostenible y la confianza.

Se acordó conformar grupos de trabajo conjuntos y presentar avances quincenales a la ciudadanía y agentes económicos, con un balance público consolidado hacia fin de año.


Video recomendado
Tags
MEF BCR economía peruana crecimiento económico José Jerí

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA