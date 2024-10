MTC: Megapuerto de Chancay convertirá al Perú en el Singapur de América Latina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La inauguración del Megapuerto de Chancay está prevista para el 14 de noviembre y, con ello, se incrementan las expectativas en torno al impacto económico que generará para el Perú y los demás países del Pacífico. Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, conversó con RPP sobre la importancia de este proyecto.

"Este puerto va a convertir al Perú en el Singapur de América Latina. Es un proyecto ambicioso, pero hay que tener metas en la vida para poder avanzar. La meta es hacer que Callao y Chancay sean el Singapur de América Latina y que permitan que Perú sea un buen hub portuario, que cuando los países de América Latina piensen en salir a Asia, vean al Perú como el gran punto de salida de su mercadería. Con ello, vamos a generar empleo, actividad económica y nos permitirá reducir costos", expresó.

Actualmente, la carga que llega de Asia u Oceanía hacia el Pacífico, llega primero a México y Estados Unidos, demorando hasta 40 días; pero cuando el Megapuerto de Chancay inicie sus funciones, los buques de 18,000 a 21,000 (pies o TEU) podrán llegar directamente al Perú en un plazo de 21 a 23 días. De esta manera, no solo se beneficiarán las regiones peruanas, sino también los países de América Latina.

La primera etapa del Megapuerto de Chancay finalizará en la primera semana de noviembre, y tuvo una inversión de alrededor de $ 1,400 millones y contará con cuatro muelles con una longitud total de 1,500 metros, 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos. Sin embargo, la siguiente etapa se complementará en un plazo de cuatro años y se espera que triplique la carga portuaria.



Finalmente, para garantizar la seguridad en las instalaciones del Megapuerto de Chancay, habrá escáneres donados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), por la que pasarán todos los contenedores que lleguen al puerto.

MTC se pronuncia ante protestas en las fechas del APEC

Como se sabe, la inauguración del Megapuerto de Chancay se realizará en paralelo con el APEC 2024, por lo que, a través de una conferencia de prensa, Raúl Pérez Reyes dio a conocer su opinión ante el paro de transportistas previsto para el 13, 14 y 15 de noviembre.

"Viene mi invocación al civismo de quienes están haciendo estas convocatorias a que no usen estos días como una herramienta de presión que no tendrá ningún efecto. Son días en donde los ojos del mundo estarán puestos en el Perú. Intentar generar una paralización con éxito o sin éxito, en esos días, no es bueno para el Perú", dijo.

"Lo que ocurrirá seguramente es que veremos que no tendrá resultados, como las cuatro veces anteriores, pero dejamos esa sensación de alguien que tiene poco civismo o poca responsabilidad y utiliza esas situaciones para intentar presionar a que se tomen medidas. Por muy razonables que sean, no es el espacio esta discusión al rededor del APEC", finalizó.