Mincetur tiene previsto cerrar la negociación de un tratado de libre comercio con Tailandia antes de terminar el 2025

La ministra Teresa Mera sostuvo un encuentro con su homóloga tailandesa, Suphajee Suthumpun, durante la cumbre de APEC celebrada en Corea del Sur.

Perú y Tailandia se encuentran en la etapa final para culminar la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) integral, el cual podría concluirse este 2025, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



“Tenemos previsto poder cerrar esta negociación este año. Los equipos técnicos han avanzado un 98 % y existe voluntad de ambas partes para firmar el acuerdo durante el primer trimestre de 2026”, dijo la titular del sector, Teresa Mera, quien sostuvo una reunión con la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun, en Gyeongju (Corea del Sur), en el marco de la Reunión Anual Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



De acuerdo con la cartera, este nuevo TLC busca ir más allá del comercio de bienes, incorporando compromisos en comercio de servicios, propiedad intelectual y entrada temporal de personas.



Las exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron en 2024 los US$ 110 millones, con productos como zinc, pota, molibdeno, colorantes naturales, y frutas como arándanos y uvas. Según cifras del Mincetur, durante el primer semestre del año, los envíos a este país asiático han sumado US$ 47 millones, compuesto por productos pesqueros, agrícolas y mineros.

Memorándum para empezar negociación comercial con Filipinas

La ministra Mera Gómez señaló que también sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la que anunciaron la conclusión de la negociación de un memorándum de entendimiento que establece una Comisión Conjunta Perú–Filipinas.



El MTC precisó, en un comunicado, que este instrumento permite dar paso, próximamente, al proceso para iniciar la negociación de un acuerdo comercial con ese país del sudeste asiático.



“Filipinas está completando sus procedimientos internos y esperamos suscribir el memorándum antes de diciembre de este año”, detalló Teresa Mera.



La titular del Mincetur también destacó los encuentros con los representantes de Canadá, Singapur y Hong Kong, en los que trataron diversos temas, como la promoción de inversiones y la cooperación en economía digital.



El MTC añadió que, en las sesiones ministeriales de APEC, el Perú resaltó la importancia de la facilitación del comercio y la digitalización de los procesos aduaneros y logísticos.