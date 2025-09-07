Panel de la Cumbre PYME APEC estará formado por ejecutivos de Cerro Verde, Casa Andina y Grupo San Antonio

La XVIII Cumbre PYME del APEC, el evento de emprendedores más grandes del país, se desarrollará el 9 de setiembre en el Centro de Convenciones de Lima. Los debates de los paneles y de las charlas girarán en torno a la transformación digital, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad con enfoque innovador, entre otros.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Destacados empresarios y autoridades gubernamentales participarán el próximo martes 9 de setiembre en la XVIII Cumbre PYME del APEC, el evento de emprendedores más grandes del país, organizado por ComexPerú, bajo el lema “Eres PYME APEC, eres Grande”, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Como parte de la cumbre se desarrollarán charlas magistrales y paneles, que estarán encabezados por importantes personalidades. Entre los principales paneles figura “Mentores por un día: Líderes que inspiran el cambio”, en el cual participarán Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos del Sociedad Minera Cerro Verde; Juan Stoessel, fundador y CEO de Casa Andina Hoteles; y Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio.

Los paneles son completados por: La Agenda Nacional PYME; Claves financieras para tu negocio; Rumbo al 2026 – ¿qué les espera a las pymes?; Explorar, crecer y conquistar nuevos mercados; y Herramientas para enfrentar el desafío digital.

Mientras que, las charlas magistrales serán: América Latina, retos y oportunidades en el contexto global; De cero a viral – emprende en Tiktok; y Emprendedores que hacemos Perú.

Estos espacios congregarán a figuras como Natalia Llanos, directora comercial de TikTok Perú; Diego Macera, director del IPE; Eduardo Piccini, director de Segmento Negocios de Claro Empresas; Germán Fernández, director B2B y Mayoristas de Movistar Perú; Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PromPerú; Panayotis Lazalde, gerente general de DHL Express Perú; Ana María Choquehuanca, presidenta de MISUR; Alexander Infantes, gerente general de SERPOST; y autoridades, el ministro de la Producción, Sergio González; y la superintendente de la SUNAT, Marilú Llerena, entre otros.

Para esta edición se espera la participación de más de 1 500 emprendedores. El evento será transmitido exclusivamente en regiones con el apoyo de PromPerú para garantizar una experiencia descentralizada.

Más información sobre la programación, ponentes y adquisición de entradas para la XVIII Cumbre PYME APEC 2025, visite: www.cumbrepyme.org/

