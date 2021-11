La minería es una de las principales actividades económica del país. | Fuente: Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el periodo enero a septiembre de este año, la inversión minera creció en 21,3% (3 513 millones de dólares) en relación con el mismo periodo del año anterior (2 897 millones).



En el Boletín Estadístico Minero (BEM) se señala que en Moquegua, con US$ 981 millones ejecutados al mes de septiembre, fue la región que concentró el mayor monto de inversión minera con una participación de 27,9 % del total.



"Este resultado fue impulsado por la construcción del proyecto Quellaveco", señaló el portafolio en un comunicado.



Le sigue Áncash, con US$ 348 millones ejecutados y una participación de 9,9 %, e Ica, con US$ 331 millones que representan el 9.4 % del total. Según el BEM, al cierre del tercer trimestre del 2021, las tres regiones mencionadas representaron en conjunto el 47,2 % de toda la inversión ejecutada.



Solo en septiembre, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 502 millones, que representa un incremento de 4,1 % en comparación a lo registrado en el mes previo (US$ 483 millones) y un aumento de 55,9% respecto al mismo mes del año anterior (US$ 322 millones).

