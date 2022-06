Las exploraciones acumuladas de enero a abril de este año son el resultado de una mayor inversión. | Fuente: Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión en las exploraciones mineras acumuladas al cuarto mes del presente año asciende a 111 millones de dólares, monto mayor en 28,5 % respecto al similar periodo del año pasado, cuando sumó 86 millones.



En el Boletín Estadístico Minero (BEM), que elabora la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), se destaca que la exploración es una etapa fundamental de la actividad minera, pues sustenta la producción a través del descubrimiento de nuevos yacimientos, y permite renovar los futuros recursos y reservas minerales en el mercado.



"Las exploraciones acumuladas de enero a abril de este año son el resultado de una mayor inversión de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (US$ 19,4 millones) que representó el 17,6 % del total. Mientras que Minera Poderosa S.A. (US$ 11 millones) y Jinzhao Mining Perú S.A. (US$ 9.7 millones) registraron el 10,0 % y 8,7 %, respectivamente", indicó la cartera en un comunicado.



El BEM también precisa que las inversiones en exploración ejecutadas solo en abril fueron de US$ 37 millones, lo que significa un aumento intermensual de 26.8% (US$ 29 millones). Además, refleja un incremento de 59.3% en relación con lo reportado en abril del 2021 (US$ 23 millones), producto de las inversiones de Jinzhao Mining Perú S.A, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Compañía Minera Poderosa S.A.