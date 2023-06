Alcalde de Miraflores cuestiona "lobby" detrás de proyecto para impedir cierre de locales por incumplir normas

Carlos Canales, alcalde de Miraflores, aseguró este martes que todos los burgomaestres del país están en contra del proyecto de ley, impulsado por el parlamentario Hernando Guerra García y aprobado por la Comisión de Constitución, porque busca impedir el cierre de locales que no cumplen con normas de seguridad.

"En siete minutos se ha aprobado un dictamen que hace una reforma a la ley orgánica de municipalidades, pretenden hacerla. Todos los alcaldes del Perú rechazamos este dictamen, es producto de un lobby, de grupos de poder que tienen intereses. También de alguna forma de malos alcaldes o funcionarios que seguramente existen, pero no podemos entrar en una generalidad tratando de cambiar una norma en la cual la impunidad porque tú no puedes cerrar un local pese a que tiene los alimentos en estado de descomposición o que el local no cumpla con los requisitos mínimos. Esto promueve la informalidad", afirmó en declaraciones al programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Canales afirmó que 133 locales fueron cerrados por la Municipalidad de Miraflores por no cumplir aforos y estar en condiciones insalubres. Además, precisó que hubo 800 inspecciones de fiscalización, así como les dan normas preventivas. Por ello, consideró que el dictamen es una clara intromisión a las facultades de los municipios para sancionar lo que está prohibido y lo que no se debe hacer.

"No va a convertirse en ley porque los congresistas ya están retirándose (del apoyo al dictamen), pero además el 100 % de los alcaldes de nuestro país estamos en contra de esta norma", enfatizó.

Continuarán las fiscalizaciones

El alcalde de Miraflores también respondió a las críticas de Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, quien calificó que algunos burgomaestres actúan como sheriff para cerrar locales. En ese sentido sostuvo que el señor se equivoca pues su distrito promueve al emprendedor, pero que siempre se encargarán de fiscalizar.

"Lo que se está ahuyentando es cuando los centros comerciales no administran bien a sus locatarios. Cuando una persona va a un restaurante de un centro comercial y no hay higiene o hay una serie de dichos en los lugares donde hay alimentación o hay cables sueltos. Cuando me muestran un establecimiento con varios sellos de garantía, gobernanza, calidad, yo le digo entremos a ver las cocinas y baños. Los que no cumplen deben ser sancionados", manifestó.