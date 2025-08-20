Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Jaime Reusch de Moody's coincide con el BCR en que "se ha perdido el respeto de los políticos a los buenos técnicos económicos"

Jaime Reusch de Moody's coincide con el BCR en que
Jaime Reusch de Moody's coincide con el BCR en que "se ha perdido el respeto de los políticos a los buenos técnicos económicos" | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La inestabilidad política ha debilitado la confianza en el manejo económico del Perú, advierte Moody’s. La pérdida de respeto hacia los técnicos y la interferencia política han frenado el crecimiento, golpeado la credibilidad fiscal y limitado las oportunidades para los ciudadanos.

La volatilidad política de los últimos años no solo ha frenado el potencial de crecimiento del Perú, sino que también ha erosionado la relación de confianza y respeto entre los políticos y los "buenos técnicos económicos". Así lo enfatizó Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, en una entrevista con Economía Para Todos por RPP, en la que destacó la necesidad de dejar el manejo económico en manos de expertos para asegurar el progreso del país.

Reusch lamentó que "se ha perdido un poco el respeto que le tenían los políticos a los buenos técnicos económicos". Recordó que antes de 2017, la situación era diferente: "cuando un ministro decía, 'Bueno, no hay que adoptar esta medida porque eventualmente le va a golpear a la economía o nos va a restar credibilidad', los políticos inmediatamente desistían".

Sin embargo, la turbulencia política, marcada por la sucesión de "siete presidentes en muy poco tiempo", ha unido completamente la política y la economía, a diferencia de la percepción anterior, donde operaban en "cuerdas separadas".

Esta falta de respeto y la inestabilidad han tenido un costo tangible: "el Perú se volvió uno más del montón en cuanto a crecimiento, en cuanto a dinamismo económico". La volatilidad política "ha trabado mucho al sector público" y, por ende, "se traba mucho la economía".

Reusch subrayó que, si bien el país debería estar creciendo a tasas más elevadas, "generando más empleo, más oportunidades para todos los ciudadanos", no lo hace debido a este factor.

Además, la credibilidad del manejo fiscal peruano, que antes era intachable hasta 2021, "se ha golpeado". La credibilidad, como en la vida, "se destruye muy fácilmente, pero se construye a lo largo de muchos años".

¿La solución? Confiar en los expertos

Para Moody's, la solución es clara y fundamental: "el manejo económico siempre se le tiene que dejar a los técnicos". Reusch utilizó una analogía para ilustrar este punto: "es como pretender que una persona que no sabe de ingeniería mecánica trate de arreglar un carro... Naturalmente, cada quien en su rubro".

El experto de Moody's recordó que esta estrategia ha dado frutos en el pasado: "Nos ha servido muy bien en periodos donde el Perú ha crecido significativamente". Por el contrario, cuando los políticos se han "metido", se ha observado una desaceleración del crecimiento, más frustración y que "la clase media se ha vuelto aún más precaria", con "mucha gente [cayendo] en situación de pobreza".

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Moody's economía peruana crecimiento económico inestabilidad política

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA