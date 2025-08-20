Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Así como de la gastronomía, los peruanos deberían sentirse orgullosos de sus economistas, considera Moody’s

Así como de la gastronomía, los peruanos deberían sentirse orgullosos de sus economistas, considera Moody’s
Así como de la gastronomía, los peruanos deberían sentirse orgullosos de sus economistas, considera Moody’s | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El vicepresidente de Moody’s, Jaime Reusch, destacó en RPP la solidez del BCR como pilar económico del Perú. Resaltó su rol en controlar la inflación tras la pandemia, lo que consolidó su prestigio mundial y genera confianza en inversionistas.

En una entrevista con Economía Para Todos por RPP, Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, resaltó la solidez y el rol fundamental del Banco Central de Reserva (BCR) como una de las principales fortalezas económicas del Perú. Reusch enfatizó que el BCR es una institución "de talla mundial, reconocido en todo el mundo", y que su gestión competente ha sido necesaria para la estabilidad del país.

Reusch destacó que los peruanos, de la misma manera que se sienten orgullosos de su gastronomía, deberían sentirse orgullosos de sus economistas y, en particular, del BCR. La fortaleza institucional del Banco Central de Reserva es de "talla mundial" y reconocida globalmente.

El vicepresidente de Moody's subrayó que el BCR ha jugado un "rol fundamental", especialmente desde la pandemia. Gracias a su credibilidad y manejo, Perú fue el "primer país de la región que controló la inflación" desde el shock inflacionario de 2022, manteniéndola en "niveles extremadamente bajos, menor al 2 %". Esto contrasta con otros países de la región, incluso aquellos considerados de buen manejo como Colombia o Chile, donde la inflación sigue siendo "significativamente más alta".

El control de la inflación por parte del BCR se traduce en "bajas tasas de interés en comparación al resto de la región" y una "credibilidad total y confianza de los inversionistas extranjeros en tratar de desarrollar más motores de crecimiento". 

De cara a las próximas elecciones, Reusch advirtió sobre la "responsabilidad bien grande" que tendrá el próximo Congreso, especialmente con la reintroducción de una doble cámara (Diputados y Senadores). La Cámara de Senadores tendrá entre sus funciones la elección de tres miembros del directorio del BCR. Esta es una responsabilidad crucial, dado el impacto que pueden generar los proyectos de ley relacionados con temas económicos.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
BCR Moody’s economía peruana crecimiento económico inflación

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA