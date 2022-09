Cierre de Plaza de Armas perjudica a comerciantes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Hellen Meniz

Las manifestaciones registradas alrededor de Palacio de Gobierno, para mostrar el rechazo a la gestión del presidente Pedro Castillo impacta en la economía de los negocios ubicados alrededor de esta institución.

Para nadie es un secreto que transitar en el centro histórico de Lima cada vez es más difícil, y no solo por las obras, también por el enrejado custodiado por varios agentes policiales, el cual se colocó alrededor de la Plaza Mayor de Lima, colocado por dichas protestas.

Esta restricción generó pérdidas de al menos S/ 144 millones en lo que va del 2022 a los comerciantes y pequeños empresarios de los negocios aledaños. Las mermas fueron confirmadas por la Confederación Nacional de Comerciantes.

Su representante, Eduardo Estrada, detalló que cada mes las pérdidas son de S/18 millones en promedio, que sumados dan S/144 millones. Además, explicó que son entre 1 200 y 1 300 los comerciantes afectados por el cierre.

Los emprendedores se sienten abandonados por el gobierno

"El lunes (5 de septiembre) el presidente tuvo que ir a declarar a la Fiscalía y tuvieron que cerrar varias calles. Pero hubo un grupo de simpatizantes del Gobierno, dígase su propio portátil, y ahí no hubo problema para que ingresen esos manifestantes. Entonces vemos con preocupación y malestar que el Gobierno no se preocupa por quien genera fuentes de trabajo para el país, sino que nos deja de lado y solos a nosotros. Si no hay ventas, no podemos cumplir con nuestras obligaciones como alquiler del local, pagar a los trabajadores, etc.", dijo Estrada a Perú 21.

La situación obligó al gremio a buscar diálogo con el gobierno y están dispuestos a trabajar junto al Ministerio del Interior, la Policía y la misma Municipalidad de Lima para tomar medidas en conjunto y de esta manera perjudicarse menos; sin embargo, hasta el momento las autoridades han recogido sus pedidos.

"Nos sentimos solos, no nos hacen caso. Como institución hemos enviado a inicios de julio un oficio al Ministerio del Interior, en el que estamos pidiendo que nos atiendan para ir y que nos escuchen y atiendan nuestras demandas", refirió el vocero.

En vista que sus pedidos caen en saco roto, el dirigente no descarta que en septiembre las pérdidas nuevamente superen los S/18 millones de soles.

Golpe al turismo

No solo los negocios se afectan, también los turistas quienes ven obstaculizado el ingreso para entrar a la plaza que era una parada obligatoria en los recorridos. A esto se le suma lo intransitable que es caminar por los jirones, a causa de las obras de peatonalización que ejecuta la Municipalidad de Lima, expreso por su parte el CEO de Hoteles Casa Andina, Juan Stoessel.